Sendikalar toplanıyor
Sessiz sedasız, Hayat Pahalılığından (HP) %2 kesiliyor!
Bakanlar Kurulu hazırladığı Kanun Gücünde Kararneme ile Temmuz ayı sonunda 1 Ocak 2019-31 Haziran 2019 tarihleri arasında oluşan Hayat Pahalılığı ödeneğinden %2 kesilmesi kararı aldı.
Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararın Resmi Gazete yayımlanması sonrasında Sendikalar kararın Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesi ile bugün toplanma kararı aldı.
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