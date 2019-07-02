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Sendikalar toplanıyor

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Sendikalar toplanıyor
Sendikalar toplanıyor

Sendikalar toplanıyor

Sessiz sedasız, Hayat Pahalılığından (HP) %2 kesiliyor!

Bakanlar Kurulu hazırladığı Kanun Gücünde Kararneme ile  Temmuz ayı sonunda 1 Ocak 2019-31 Haziran 2019 tarihleri arasında oluşan Hayat Pahalılığı ödeneğinden %2 kesilmesi kararı aldı.

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Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararın Resmi Gazete  yayımlanması sonrasında Sendikalar kararın Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesi ile bugün toplanma kararı aldı.

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