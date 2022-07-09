Sendikalar uyardı!

Alithia “Vasiliko’da Ciddi Tehlikeler Pusuda” başlıklı haberinde sendikaların Rum Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK) da AİK’in, elektrik enerjisi fiyatlarının düşmesine katkı koyacak yenilenebilir enerji kaynakları projeleriyle ilgilenmesini engelleme kararını geri çekmesi çağrısında bulundu.
Sendikalar ikmal güvenliği, yeterliliği ve üretimin dağıtılması Dikelya’daki eski ve masraflı birimlerin yeni çağdaş ve daha verimlileri ile süratle değiştirilmesi gerektiğine dikkat çektiler.
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