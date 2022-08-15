Sendikalar uyardı:Herhangi bir adım atılmaması durumunda Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’nde grev yarın da devam edecek

“Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde partizanca yapılan görevlendirme sonucunda yaşanan personel eksikliğinin giderilmemesi nedeniyle” yetkili sendikalar tarafından perşembe günü başlatılan grevin, bugün mesai bitimine kadar hükümet tarafından

adım atılmaması halinde, yarın da devam edeceği duyuruldu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün mesai bitimine kadar sorunun giderilmesiyle ilgili sorumsuz ve duyarsız hükümetin herhangi bir adım atmaması durumunda grevimiz yarın da hem Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi, hem de Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’nde devam edecektir.”