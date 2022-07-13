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Sendikalar ve Belediye Başkanlarından Hükümete Ortak Çağrı

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28 belediyede örgütlü olan Belediye Emekçileri Sendikası, Dev-İş, Mağusa Türk Genel İş ve Büro-İş sendikalarının çağrısıyla 28 Belediye Başkanının katılımıyla bugün tek gündem maddesiyle gerçekleşen toplantıda ortak karar alındı.
Sendikalar ve Belediye Başkanlarından Hükümete Ortak Çağrı

28 belediyede örgütlü olan Belediye Emekçileri Sendikası, Dev-İş, Mağusa Türk Genel İş ve Büro-İş sendikalarının çağrısıyla 28 Belediye Başkanının katılımıyla bugün tek gündem maddesiyle gerçekleşen toplantıda ortak karar alındı.

Buna göre belediyelere ayrılan katkı payının hükümetler tarafından yıllardır eksik ödendiğine dikkat çeken sendikalar ve 28 belediye başkanı, 2022 yılında aynı tavrın devam etmemesi için hükümete çağrıda bulunarak en geç Cuma gününe kadar toplantı çağrısında bulundu.

Hükümetin yanıtına göre tavır alınacağı belirtilen toplantıda, belediyelerin yıllardır olduğu gibi aynı zihniyetle mağdur edilmeye devam etmesi halinde 28 belediye ve örgütlü olan sendikaların mücadeleyi sokağa taşıyacağı vurgulandı.

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