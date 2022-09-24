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Sendikalar ve hükümet ‘Göç Yasası’ konusunda uzlaşıya vardı

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Göç Yasası kapsamında istihdam edilen çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda hükümet ile sendikaların uzlaşıya varıldığını, başlatılan tüm eylem ve grevlerin askıya alındığını duyurdu.
Sendikalar ve hükümet ‘Göç Yasası’ konusunda uzlaşıya vardı

Sendikalar ve hükümet, 47/2010 sayılı yasa (Göç Yasası) kapsamında istihdam edilen çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda uzlaşıya vardı.

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’e vekalet eden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile son üç gündür gerçekleştirilen görüşmelerde bugün uzlaşıya varıldığını belirtti.

Uzlaşıya varılan konularla ilgili Pazartesi günü Başbakan Üstel ile bir protokol imzalanacağını ifade eden Bengihan, “Başlatmış olduğumuz tüm grev ve eylemlerimiz askıya alınmıştır” dedi.

Göç Yasası konusunda hükümet ile uzlaşan sendikalar şu şekilde:

“KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN”

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