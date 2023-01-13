Sendikalar ve sivil toplum örgütleri 16 Ocak'ta Başbakanlığa yürüyecek

Sendikalar ve sivil toplum örgütleri, Din işleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın açıklamalarına karşı çıkmak için 16 Ocak’ta Kumsal Park’ta toplanarak Başbakanlığa yürüyecek.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den Din İşleri Başkanı olarak atanan ve yaptığı açıklamalarla toplumda infial yaratan Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın ısrarcı ve kışkırtıcı açıklamaları üzerine bir bildiri yayımlandı.

KTOEÖS’ün yaptığı açıklamaya göre, sendikalar ve sivil toplum örgütleri, KKTC toplumunun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara karşı direnmek ve topluma dayatılan muhafazakarlaştırma politikalarına ‘dur’ demek için bir araya gelecek.

Sendikalar ve sivil toplum örgütleri Pazartesi günü saat 17.30'da Başbakanlığa yürüyecek.

KTOEÖS açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Türkiye'den Din İşleri Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal'ın kadınların temel insan haklarına ve özgürlüklerine saldıran aşağılayıcı söylemlerine karşı çıkmak ve din sömürüsü ekseninde örgütlenen dernekler aracılığıyla, çocukların haklarını ihlal eden ideolojik faaliyetlere karşı çıkmak için 16 Ocak Pazartesi günü saat 17.30'da Kumsal Parkı'nda buluşup Başbakanlığa yürüyoruz.”

Yürüyüşe katılacak sivil toplum örgütleri ve sendikalar şu şekilde:

“Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, BES, CTP Kadın Örgütü, GÜKAD, Kadın Eğitimi Kolektifi, KAMUSEN, KAYAD, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, KUİR Kıbrıs Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi, Sol Hareket, TDP, Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneğİ, YKP”