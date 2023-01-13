  • BIST 4.967,71
  • Altın 1153.534
  • Dolar 18.7894
  • Euro 20.3366
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Sendikalar ve sivil toplum örgütleri 16 Ocak'ta Başbakanlığa yürüyecek

» »
Sendikalar ve sivil toplum örgütleri, Din işleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın açıklamalarına karşı çıkmak için 16 Ocak’ta Kumsal Park’ta toplanarak Başbakanlığa yürüyecek.
Sendikalar ve sivil toplum örgütleri 16 Ocak'ta Başbakanlığa yürüyecek

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den Din İşleri Başkanı olarak atanan ve yaptığı açıklamalarla toplumda infial yaratan Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın ısrarcı ve kışkırtıcı açıklamaları üzerine bir bildiri yayımlandı.

KTOEÖS’ün yaptığı açıklamaya göre, sendikalar ve sivil toplum örgütleri, KKTC toplumunun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara karşı direnmek ve topluma dayatılan muhafazakarlaştırma politikalarına ‘dur’ demek için bir araya gelecek.

Sendikalar ve sivil toplum örgütleri Pazartesi günü saat 17.30'da Başbakanlığa yürüyecek. 

KTOEÖS açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Türkiye'den Din İşleri Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal'ın kadınların temel insan haklarına ve özgürlüklerine saldıran aşağılayıcı söylemlerine karşı çıkmak ve din sömürüsü ekseninde örgütlenen dernekler aracılığıyla, çocukların haklarını ihlal eden ideolojik faaliyetlere karşı çıkmak için 16 Ocak Pazartesi günü saat 17.30'da Kumsal Parkı'nda buluşup Başbakanlığa yürüyoruz.”

afis.jpeg

Yürüyüşe katılacak sivil toplum örgütleri ve sendikalar şu şekilde:

“Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, BES, CTP Kadın Örgütü, GÜKAD, Kadın Eğitimi Kolektifi, KAMUSEN, KAYAD, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, KUİR Kıbrıs Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi, Sol Hareket, TDP, Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneğİ, YKP”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanlığı, marketlerde denetim gerçekleştirdi!13 Ocak 2023 Cuma 17:05
  • Döveç Group’tan Anlamlı Yardım13 Ocak 2023 Cuma 16:58
  • Kamu yeterlik sınavları yarın ve Pazar günü yapılacak!13 Ocak 2023 Cuma 16:28
  • Ülke genelinde elektrik kesintisi yapılacak!13 Ocak 2023 Cuma 15:54
  • Kadınların ve Çocukların İnsan Haklarına Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz13 Ocak 2023 Cuma 13:38
  • Nurel: Fırat Ataser otobüsümü çaldı!13 Ocak 2023 Cuma 13:20
  • Serdar Denktaş: Yazı olmasa büstün Denktaş’a ait olduğu belli değil13 Ocak 2023 Cuma 13:09
  • Öztürkler: Ulusal davamızı en iyi şekilde savunmaya devam edeceğiz13 Ocak 2023 Cuma 12:45
  • 2023 1. İnce Av sezonu Pazar günü başlıyor13 Ocak 2023 Cuma 12:31
  • “Akaryakıt fiyatı” açıklamasının ardından FİF değişikliği!13 Ocak 2023 Cuma 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti