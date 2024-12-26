Sendikalar yarın da örgütlü işyerlerinde greve devam edecek

Hayat pahalılığı hesaplamasının değiştirilmesine ve toplu iş sözleşmesi düzeninin değişmesine yönelik yasa tasarılarına karşı çıkan ve bugün grev ve eylem yapan sendikalar, genel greve yarın da süreceğini duyurdu.

Hayat pahalılığı hesaplamasının değiştirilmesine ve toplu iş sözleşmesi düzeninin değişmesine yönelik yasa tasarılarına karşı çıkan ve bugün genel greve gideren Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapan 32 sendika, genel greve yarın da devam edileceğini açıklandı.

Sendikalar adına KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada “Hükümetin, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile Hayat Pahalılığı Alma Hakkı Yasası üzerinde yapmak istediği değişikliklerle alım gücümüzü reel olarak düşürmeye, asgari ücretliyi patronların insafına bırakmaya toplu sözleşme hakkımızı gasp etmeye ve halkı daha da fakirleştirmeye yönelik girişimlerine karşı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

Açıklamada “Bu kararlılıkla yarın yeniden tüm örgütlü yerlerimizde grevde olacağız! Hakkımız olan insanca yaşamı ve örgütlü çalışma hayatını koruyana kadar geri adım atmayacağız. Yasa geri çekilene kadar grevimiz sürecek; grevlerin yasaklanması durumunda ise bu yasağa boyun eğmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

“Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasasını yasa gücünde kararname ile keyfi bir şekilde değiştirerek ve keyfi grev yasağına karşı hukuk mücadelemizi de sürdürüyoruz ve bu adaletsiz girişimi Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık” diyen Burak Maviş, tüm emekçileri, yarınki greve ve mücadeleye katılmaya çağırdı.