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Sendikalardan hükümete çarşambaya kadar süre!

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Kamuda örgütlü 13 sendika ve sivil toplum örgütü, yeni asgari ücretin belirlenmesi için adım atılmadığı ve Maliye Bakanlığı'nın sendikaları protokol görüşmelerine çağırmadığı gerekçesiyle Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.
Sendikalardan hükümete çarşambaya kadar süre!

Sendikalar gelecek çarşambaya kadar hükümete süre vererek, bu süre sonunda Ercan'da grev dahil tüm demokratik haklarını kullanacağını bildirdi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada, asgari ücret masası oluşturularak, yeni asgari ücretin belirlenmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Ayrıca 2011 sonrası işe girenlerin maaşlarının iyileştirilmesi adına hükümetle yapılan protokolün gereğinin yerine getirilmediğini iddia eden Elmalı, "Hükümetin gündemi seçim, ama bizim ve emekçilerin derdi geçimdir" diyerek hükümeti eleştirdi.

 

Bengihan: "Çalışanların alım gücü eridi... Asgari ücretlinin 3 bin 863,98 TL kaybı var"


Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan da 13 sendika ve sivil toplum örgütü adına hazırlanan ortak bildiriyi okudu.

Bengihan, Başbakanla sendikaların 12 Ekim'de imzaladıkları protokol gereği Ocak 2023 maaşlarına yansıyacak şekilde vergi dilimlerinin ve özel muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini, Ocak ayına kısa bir süre kala bununla ilgili bir çalışma başlatılıp başlatılmadığı hususunda sendikalara bilgi verilmediğini belirtti.

Kamu Görevlileri Yasası'nın 135. Maddesi gereği Maliye Bakanlığı'nın her yıl yetkili sendikaları görüşmeye çağırması gerektiğinin yazılı olarak Maliye Bakanına hatırlatılmış olması ve bütçe görüşmeleri başlamış olmasına rağmen, protokol görüşmeleri için sendikalara çağrı yapılmadığını kaydeden Bengihan, yüksek enflasyon ve TL'nin değer kaybından dolayı çalışanların , dar ve sabit gelirli kesimlerin alın gücünün eridiğini, asgari ücretlinin ise açlığa mahkûm edildiğini kaydetti.

Kasım ayında yüzde 2,48, son 5 ayda yüzde 29,38, son 11 ayda yüzde 86,14, son bir yılda yüzde 114,35 enflasyon meydana geldiğini söyleyen Bengihan, 2022'nin ilk 6 ayında hayat pahalılığının yüzde 56,76 olmasına rağmen asgari ücrete yüzde 41,21 artış yapıldığını hatırlattı.

Asgari ücretlinin şu an 3 bin 863,98 TL (yüzde 44,93) kaybı olduğunu söyleyen Bengihan, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın 2 bin 553 TL'ye çıkmış olmasına rağmen sendikaların çağrılarına kulak tıkandığını belirterek, Maliye Bakanlığı'nı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu halen toplantıya çağırmamakla eleştirdi.

 

"Başbakan güzel günlerden bahsetmekte, halkla adeta dalga geçmektedir" 


Bengihan şöyle devam etti:

"Başbakan, Aralık ayında çalışanlara hayat pahalılığı artışı verileceğini söyleyerek halkı yanıltmaktadır. Çalışanlar, emekliler, sosyal yardımla geçinenler pahalılık altında ezilirken 'tok açın halinden anlamaz' misali Başbakan güzel günlerden bahsetmekte, halkla adeta dalga geçmektedir. Kendileri çok güzel günler yaşıyor olabilirler, ancak 8 bin 600 TL ile bir ailenin, ev kirasını, elektriğini, suyunu, ulaşımını karşılayıp, geri kalanla üç öğün ne yiyip ne içtiğini hiç hesapladılar mı? Eğer hesaplasalar ve zerre kadar vicdanları olsa böylesine duyarsız, böylesine vurdumduymaz davranmazlardı. Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz! Bahsettiğimiz konuları görüşmek üzere önümüzdeki Çarşamba gününe kadar sendikalarımızın görüşmeye çağrılmaması halinde Ercan Havalimanı'nda grev dahil her türlü demokratik hakkımızı kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz"

Ortak açıklamaya imza koyan kuruluşlar şöyle: 

KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, MALİYE-SEN, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ-BİRSEN, KAMUSEN.

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