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Sendikalardan hükümete GENEL GREV resti!

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Sendikalardan hükümete GENEL GREV resti!
Sendikalardan hükümete GENEL GREV resti!

İş Değişiklik Yasa Tasarısı ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Değişiklik Yasa Tasarılarına karşı çıkan 23 sendika Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Yasa tasarıları Meclise geldiği gün genel grev olacağı açıklandı.

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