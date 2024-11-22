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Sendikalardan Kitlesel Eylem Uyarısı

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Kamuda örgütlü 5 sendika Başbakanlık önünde ortak açıklama yaptı
Sendikalardan Kitlesel Eylem Uyarısı

Kamuda örgütlü beş sendika, hayat pahalılığı ödeneği hesaplama yöntemi değişikliği ve Mali Protokol ile ilgili Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Başbakanlık önünde taleplerini sıralayarak, toplantı taleplerini yineledi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş’in konuştuğu eylemde, KTAMS Başkanı Güven Bengihan beş sendika adına ortak açıklamayı okudu.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, hükümetin hayat pahalılığı hesaplama yöntemini değiştirmek için düğmeye bastığını belirterek, buna tepki gösterdi.

“Derdimiz geçim.” diyen Maviş, pahalılıktan bahsederek ücretlilerin alım gücünün sabit olduğunu belirtti.

Bütçe görüşmelerine de işaret eden Maviş, bütçede 17 milyarlık eksi olduğunu kaydetti.

-Ortak açıklama…

Ardından KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ortak açıklamayı okudu.

Açıklamada, yüksek enflasyon nedeniyle halkın derin bir yoksulluğa sürüklendiği belirtilerek, hükümet halkın refah düzeyini yükseltecek tedbirler alması gerekirken tam tersi uygulamaları gündeme getirip bu yönde yasal değişiklik hazırlamakla itham edildi.

“Pahalılığa karşı çalışanların, emeklilerin, ücretli kesimlerin alım gücünü korumak için hayat pahalılığı oranında yapılan maaş artışlarının konsolide olmayacak şekilde uygulanması, üçte biri zaten vergiye giden HP artışlarını daha da anlamsızlaştıracaktır.” ifadelerine yer verilen açıklamada, Hükümetin “emekçi düşmanı politikaları” tırmandırdığı, hayat pahalılığı ödeneğini “kırptığı” ifade edildi ve “Hükümetin bu emekçi düşmanı tavrını şiddetle kınıyoruz.” denildi.

Yasa gereği her yıl Maliye Bakanlığı ile kamuda yetkili sendikalar arasında yapılması gereken protokol görüşmelerinin sendikaların iki ay önce taleplerini detaylı bir şekilde yazılı olarak Maliye Bakanlığı’na iletmiş olmalarına rağmen yapılmadığının belirtilerek tepki gösterildiği açıklamada, talepleri görüşülmek için  sendikaların acilen toplantıya çağrılması istendi.

Açıklamada, “Taleplerimizin dikkate alınmaması ve hayat pahalılığı oranında yapılan maaş artışlarının konsolide olmayacak şekilde uygulanması halinde kitlesel eylemlere ve grevlere başlayacağımızın bilinmesini isteriz.” denildi.

Açıklamada, talepler şöyle sıralandı:

“Gelir Vergisi Yasasında ivedilikle değişiklik yapılarak, matrah dilimleri vergi oranları için yasal değişiklik yapılması, muafiyetlerin enflasyon oranında güncellenmesi.

Eşit işe eşit ücret ilkesini yok eden 47/2010 sayılı yasada yapılacak değişiklikle, bu yasa kapsamında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi.

Derece değişikliğinde ve sınıf değiştirmelerde hak edilen barem içi artışlarda "göç yasasına" bağlı çalışanların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi.

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"Göç yasası" ile kamu çalışanlarının haklarını düzenleyen diğer yasalarda doğum izinleri ile ilgili ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi için yasal düzenleme yapılması.”

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