Sendikalardan miting kararı: Şimdi milliyetçiliği geride bırakma zamanı

Kıbrıs’ın güneyinden işçi sendikası PEO ile Kıbrıs’ın kuzeyinden 7 sendika 28 Haziran’da Crans Montana’da devam edecek olan Kıbrıs Konferansı nedeniyle ortak miting düzenleyecekler.

PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN, 28 Haziran Çarşamba günü akşam saat 19.30’da, iki liderin, Kıbrısla ilgili konferans için İsviçre’de bulundukları sırada bir miting yapma kararı aldılar.

KHA’nın haberine göre PEO tarafından basına gönderilen açıklamada, Kıbrıs halkına, “politik ve ideolojik ve başka inançlardan bağımsız olarak, Ledra Sokağının sonundaki tampon bölgede/Lokmacı’da buluşarak, birlik olarak, liderlerin çabalarını desteklediğimiz ve Kıbrıs’a, vatanımızı yeniden birleştirecek olumlu sonuçlarla gelmelerini beklediğimiz konusunda kendi mesajımızı gönderelim” çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Her iki lideri de kararlılık, üreticilik ve siyasetten uzak, Kıbrıs’ta her iki toplumun beklentilerine yanıt verecek bir anlaşmaya varma hedefiyle müzakere etmeye davet ediyoruz. Onlara, tüm çocuklarımızın vatanına, birleşik ve barış dolu bir Kıbrıs vizyonuna bağlı kalma çağrısında bulunuyoruz. Şimdi, geçmişte yaşanan şiddeti tamamen gömme, milliyetçilik ve hoşgörüsüzlükleri geride bırakma zamanıdır. Kıbrıs’ın, bölünemeyecek kadar küçük, bizim hepimizin sığacağı kadar büyük olduğunu asla unutmamalıyız. Birlikte, elele ortak geleceğimizi inşa edelim” denildi.

Örgütler ayrıca, ilgili yabancı güçlere de çağrıda bulunarak, tüm Kıbrıs halkının, birleşik ve barış dolu bir vatanda yaşama isteklerine saygı göstermelerini, Kıbrıs halkının çıkarlarına hizmet verecek ve tüm Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın yararına olacak bir şekilde, sorunun çözümüne yardımcı olmalarını istediler.

Açıklamada devamla, “Biz, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk örgüt ve kurumlar, bu belgeyi ortaklaşa imzalayarak, 28 Haziran 2017’de, müzakerelerin bu kritik anında mantığın, yeniden birleşmenin, barış ve umudun sesinin açık ve net duyulması hedefiyle gerçekleştirilecek olan bu iki toplumlu mitinge katılmaları çağrısında bulunuyoruz. Ümitlerimizi canlı tutalım ve Kıbrıs’ta barışın engellenemeyeceği inancımızı teyit edelim” denildi.