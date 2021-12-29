Sendikaların Eylemi Rum Basınında

Sendikal Platform’da yer alan bazı sendikaların, toplumun fakirleşmesine karşı Cumhuriyet Meclisi önünde dün yaptığı eylem, bugünkü Rum gazetelerinde de haber oldu.

Haber Fileleftheros gazetesinde “İşgal Bölgelerinde Pahalılık İçin Öfke- Dokuz Sendikadan Toplu Eylem”, Alithia’da “Ankara Elini Üzerimizden Çek- Pahalılık Karşısında İşgal Bölgelerinde Toplu Eylem- Binlerce Çalışan Bağırdı: Bizi Bu Hale Sokanlar Utansın”, Haravgi’de “Binlerce Kıbrıslı Türk Pahalılık ve Fiyat Artışları İçin İşgal Bölgelerinde Yollarda”, Politis’te ise “Kıbrıslı Türkler Yine Yollarda- Sabrımız Tükendi” başlıklarıyla yer buldu.