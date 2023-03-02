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Sendikaların kadın bürolarından ortak etkinlikler…

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Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU üyesi PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in kadın büroları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde ortak etkinlikler düzenliyorlar.
Sendikaların kadın bürolarından ortak etkinlikler…

Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU üyesi PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in kadın büroları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde ortak etkinlikler düzenliyorlar.

Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU üyesi sendikalarımızın kadın büroları olarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde karşılıklı işyeri ziyaretleri düzenliyor.

6 Mart 2023 Pazartesi günü, sendikalarımızın kadın büroları temsilcileri, KTAMS’ın örgütlü bulunduğu Lefkoşa’daki Merkezi Cezaevi’nde çalışan kadın emekçilere sabah saat 11.00’de bir ziyaret yapacak, cezaevinde bulunan kadın mahkumlara da karanfiller bırakacak. Sendikalarımızın kadın büroları temsilcileri ardından, DEV-İŞ’in örgütlü bulunduğu YENİDÜZEN gazetesi ve SİM Radyo-TV’ye bir ziyarette bulunarak burada kadın emekçilerle bir araya gelecek. Kadın sendikacılar ardından KTAMS’ta birlikte öğle yemeğine katılacaklar.

7 Mart 2023 Salı günü ise sendikalarımızın kadın büroları temsilcileri, PEO’nun örgütlü bulunduğu Lakadamya Belediyesi’nde kadın emekçileri ziyaret edecekler ve onlarla bir araya gelecekler, ardından PEO merkezinde öğle yemeğine katılacaklar.

Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU üyesi sendikalarımızın kadın büroları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kıbrıslı Türk kadın örgütleri, sendikaları ve PEO ile POGO’nun Lefkoşa’da ara bölgede Dayanışma Evi’nde düzenleyeceği etkinliğe de katılarak ortak barış mesajı verecekler.

 

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