  • BIST 2.338,51
  • Altın 913.351
  • Dolar 14.7519
  • Euro 16.0615
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Sendikaların Talepleri, Başbakanlık’ta Görüşüldü

» »
Elcil, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile samimi bir toplantı yaptıklarını ve sendikaların halkın alım gücünün korunması için sunduğu taleplerin ayrıntılı olarak konuşulduğunu belirtti.
Sendikaların Talepleri, Başbakanlık’ta Görüşüldü

Bazı sendikalar bugün Başbakanlığa giderek, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile görüştü. Başbakan’ın çağrısı üzerine yapılan görüşme sonrası, sendikaları temsilen basına açıklama yapan KTÖS Genel Başkanı Şener Elcil, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile samimi bir toplantı yaptıklarını ve sendikaların halkın alım gücünün korunması için sunduğu taleplerin ayrıntılı olarak konuşulduğunu belirtti.


Başbakanlıkta yapılan ve yaklaşık bir saat süren görüşmeye, KTÖS; KTOEÖS; KTAMS; KAMU-SEN; BES; HAK-SEN; VERGİ-SEN; TIP-İŞ; DAÜ-BİRSEN; DAÜ-SEN; HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar, TÜRK-SEN’e bağlı sendikalar ve DEV-İŞ’e bağlı sendikalar katıldı.


Görüşme sonrası, sendikaları temsilen basına açıklama yapan KTÖS Genel Başkanı Şener Elcil, görüşme talebinin Başbakan’dan geldiğini belirterek, samimi bir toplantı yapıldığını kaydetti.


“EYLEMLERİMİZDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ”
Sendikaların kalabalık bir heyetle görüşmeye geldiğini ve görüşmede her şeyin konuşulduğunu aktaran Elcil, Başbakan’ın bir komisyon kurularak ekonomik konuların tartışılmasını istediğini ancak sendikaların komisyon kurulması ve tartışılması için geç kalındığı düşüncesinde olduğunu söyleyerek, “Ama iyi niyetle görüşmeye hazır olduğumuzu vurguladık” dedi.


“Ayrıntılı olarak tüm konuları görüştük. Sayın Başbakan verdiğimiz önerileri değerlendireceğini ve Bakanlar Kurulu’nda da görüşüp bize yazılı olarak cevap vereceğini söyledi” diyen Elcil, kötü yönetimlerin yarattığı enkazın yükünün topluma yüklenmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.


Elcil, sendikaların eylemlerinden vazgeçmediğini ve bugün yapılacak toplantıda yol haritalarının belirleneceğini de kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu: Halka Sağlık ve Tedavi Hizmetlerini En İyi Şekilde Sunmanın Gayreti İçerisindeyiz07 Nisan 2022 Perşembe 10:51
  • Son Dakika: Berova “Reform yapılmadan yerel seçime gidilemez, tavrımız nettir"07 Nisan 2022 Perşembe 10:29
  • Girne'de 33 yaşındaki kadın kendi yaşamını sonlandırdı07 Nisan 2022 Perşembe 10:13
  • Grevdeki GMB çalışanlarından Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanlarına anlamlı mesaj07 Nisan 2022 Perşembe 09:49
  • Belediye çalışanları grevlerini salı güne kadar askıya aldı07 Nisan 2022 Perşembe 09:34
  • Meclis Komitesi Belediyelerle İlgili İki Tasarının Genel Görüşmesini Tamamladı07 Nisan 2022 Perşembe 09:26
  • Dün akşam mahkeme haberleri ve polisiye konularla ilgili haberler tartışıldı07 Nisan 2022 Perşembe 09:21
  • Cumhurbaşkanı Tatar, bugün ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland ile görüşecek07 Nisan 2022 Perşembe 09:05
  • Döviz güne nasıl başladı?07 Nisan 2022 Perşembe 08:55
  • Hava bugün nasıl olacak?07 Nisan 2022 Perşembe 08:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti