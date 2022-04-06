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Sendikaların zamlara karşı grev ve eylemleri sürüyor

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Sendikaların zamlara karşı grev ve eylemleri sürüyor.
Sendikaların zamlara karşı grev ve eylemleri sürüyor

Sendikaların zamlara karşı grev ve eylemleri sürüyor.

Girne Liman Dairesi ile Girne Gümrük Şube Amirliği’nde bugün tam gün uyarı grevi yapılacak. Basın açılaması saat 11.00’de Gümrük Şube Amirliği önünde olacak. 

Sendikalar dün düzenledikleri ortak basın toplantısında 1 Nisan’da başlatılan “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” eylemlilik sürecinin devam edeceğini açıklamıştı.

ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI GİRNE’DE EYLEM DÜZENLİYOR

Öte yandan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, pahalılığı protesto için Girne’de eylem düzenleyecek.

Eylem için bugün saat 19.00’da eski belediye binası önünde toplanma çağrısı yapıldı, “Hesap sormak için, zamları geri aldırmak için yeniden ayağa kalkıyoruz” denildi.

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