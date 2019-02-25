"Sendikalaşmanın önü açılmadığu sürece, ülkemize gelen işçilerin cansız bedenlerini ülkelerine göndereceğiz

Basın-Sen'in yapmış olduğu açıklamalar şu yönde:



"Mevcut hükümet göreve geldiği günden itibaren özellikle inşaat sektöründe yapılan denetimler bir taraftan olumlu bir adım olarak kabul görse de, diğer taraftan sadece denetim yapmanın ve yasaların emrettiği şekilde kesilen komik para cezalarının iş güvenliği anlamında caydırıcı olmadığı açık bir şekilde önümüzde durmaktadır.

Bu bağlamda mevcut hükümet dönemindeki yaşanan iş cinayetlerindeki artış, denetimlerin ve cezaların ne kadar yetersiz olduğunu gözler önüne sermektedir. Son olarak Pazar günü 29 yaşındaki genç bir emekçinin 11 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesi başta çalışma bakanlığı olmak üzere hükümetin sorumluluğundadır. Emekçi kardeşimizin cansız bedeni henüz daha inşaat alanından kalkmadan sermayenin orada işe devam etmesi ise yüzsüzlüktür. Aynı zamanda da o inşaatı kapatmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`nın da utancıdır.

Özel sektörde sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesinin önü açılmadığı sürece ne yazık ki bu olayları yaşamaya, emeğini satmak için sapasağlam ülkemize gelen işçilerin cansız bedenlerini tabutların içerisinde ülkelerine göndermeye devam edeceğiz. İşte sendikalaşma bu kadar önemli ve değerli bir şeydir. Eğer o iş yerinde sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi olsaydı bugün Beyazıt Temiz isimli kardeşimizin aramızda olma ihtimali çok yüksek olacaktı. O nedenle hükümetin bu cinayetlerin önüne geçmek için atması gereken en elzem adım özel sektörde sendikalaşmayı zorunlu hale getirmektir. Böylece emekçiler daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda emeklerini satabilecekler. Ellerindeki kanı temizlemek istiyorlarsa bu yolun önünü ivedilikle açmalıdırlar."