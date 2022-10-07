  • BIST 3.563,95
  • Altın 1023.413
  • Dolar 18.5828
  • Euro 18.2215
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA“COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”

Sendikasız çalıştırılma konusunda hükümet ve muhalefete eleştiri

» »
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, sendikasız çalıştırılan emekçiler konusunda hükümet ve muhalefeti eleştirdi.
Sendikasız çalıştırılma konusunda hükümet ve muhalefete eleştiri

Rahvancıoğlu katıldığı televizyon programında, sendikasız çalıştırılan kesime işaret ederek, ülkede muhalefet kesiminin hükümette olanlardan farklı bir politikayı savunmadığını, sermayenin ayakta kalabilmesi için politikalarını değiştirmediğini iddia etti.

Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu'nun ilk günden beri çalışanların haklarını arayabilmesi için sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiğini savunduğunu kaydetti.

Kamuya 2011’den sonra alınanlar ile öncesinde alınanlar arasında halen eşitsizlik bulunduğuna dikkat çeken Rahvancıoğlu, kamuda bir diğer büyük sorunun taşeron sorunu olduğunu, 4 aydır maaş almayan, yatırımları yapılmayan taşeron çalışanları bulunduğunu savundu.

Türkiye’ye girişine yasak konulmasına da değinen Rahvancıoğlu, " İfade özgürlüğüne, Kıbrıs Türk halkının kimlik iradesine, Kıbrıs’ta çözüm ve barış, federal Kıbrıs istencine bağlı olmak Türkiye’nin güvenliği için tehlike teşkil ediyorsa kabul ediyorum başım üstüne” açıklamasını yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bankalar DP'ye, orman dairesi YDP'ye geçiyor! İşte detaylar..07 Ekim 2022 Cuma 10:43
  • Döviz fiyatlarında son durum: Dolar/TL’de yatay seyir devam ediyor07 Ekim 2022 Cuma 10:02
  • Bakanlar Kurulu toplanacak07 Ekim 2022 Cuma 09:59
  • Katkı payları ödenmedi, BES Pazartesi eylem yapacak!07 Ekim 2022 Cuma 09:28
  • Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, toprak sete çaparak durabildi07 Ekim 2022 Cuma 09:25
  • 2 kişi ezildi!07 Ekim 2022 Cuma 08:39
  • 7 Ekim 2022 Cuma Nöbetçi eczaneler07 Ekim 2022 Cuma 08:32
  • Detay bugün ne manşet attı? 7 Ekim 2022 Cuma07 Ekim 2022 Cuma 08:13
  • Tatar: Çocukların başarısı bütün dünyada duyuldu06 Ekim 2022 Perşembe 19:41
  • Fahrettin Koca KKTC’de06 Ekim 2022 Perşembe 19:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti