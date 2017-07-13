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"Sendikasız işçi çalıştırılması yasaklansın"

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"Sendikasız işçi çalıştırılması yasaklansın"
Bağımsızlık Yolu, sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanmasını istedi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilan ettiği 3 günlük ‘güneş altında çalışma yasağı’nın ilk günü ile birlikte sendikasız işçi çalıştırmanın derhal yasaklanması gerektiği her yönü ile bir kez daha ortaya çıktı” denildi.

Yasağın kamuoyu tepkisini yatıştırmak amacıyla bir “taktik”  olarak konduğu savunulan açıklamada, “Ancak kısa sürede kararın ‘güneş altında çalışma yasağı’ şeklinde alındığı ortaya çıktı. Yani işçiler inşaatın gölgesinde kaldığı sürece çalışma yasağının kapsamı dışında olacaklar, patronların ceza almaması için denetim sırasında işçilerin bir adım atarak gölgeye çekilmeleri yeterli olacaktır. Kararın pratikte uygulanamaz niteliği bir yana, ilgili bakanlığın kendi kararını bu hali ile bile uygulamaya çalışma niyeti olmadığı da açıktır” denildi.

Bakanlığın yeterli denetmeni olmadığı da kaydedilen açıklamada, “Özel sektörün sorunlarının çözümü için sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması dışında bir çıkar yol yoktur” denildi.

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