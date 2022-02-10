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Senegal Milli Takım Kaptanı Koulibaly'nin telefonu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çalındı

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Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olan Senegal Milli Takımı Kaptanı Kalidou Koulibaly'nin cep telefonunun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen tören esnasında çalındığı bildirildi.
Senegal Milli Takım Kaptanı Koulibaly'nin telefonu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çalındı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu olan Senegal Milli Takımı onuruna 8 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen törende Koulibaly, telefonunu çaldırdı.

Koulibaly'nin iPhone marka telefonu, sadece gazeteciler, özel davetliler ve futbolcu yakınlarının katıldığı tören alanında tüm aramalara rağmen bulunamadı.

O günden bu yana telefonu arayan güvenlik güçleri, Dakar'ın asayiş olaylarıyla meşhur mahallesi Colobane'dan telefona ait sinyal tespit etti.

Koulibaly'nin telefonu satılmak üzereyken jandarma tarafından bulunsa da telefonu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kimin çaldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Koulibaly de instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Teşekkürler Senegal halkı. Telefonuma jandarmamızın müthiş çalışması sayesinde geri kavuştum." ifadesini kullandı.

Senegal Milli Takımı, 6 Şubat'ta Afrika Uluslar Kupası kapsamında final maçı oynadığı Mısır'ı 4-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu.

Şampiyonluk haberi başta başkent Dakar olmak üzere tüm ülkede coşkuyla kutlanmış ve maçın ertesi günü resmi tatil ilan edilmişti.

Milli Takım, 7 Şubat'ta turnuvanın oynandığı Kamerun'dan Dakar'a gelmiş ve takım otobüsüyle şehir turu atmıştı.

Milli takım oyuncuları büyük bir coşku ve sevgi seliyle karşılaşmış, Dakar'daki birçok yol ve geçiş noktasında trafik durma noktasına gelmişti.

Ertesi gün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edilen takım üyelerinin her birine ulusal devlet nişanı takdim edilmiş bunun yanı sıra 2 arsa ve 87 bin dolar hediye edilmişti.

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