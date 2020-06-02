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Senegal’de eğitime COVID-19’lu öğretmen engeli

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Senegal’de eğitime COVID-19’lu öğretmen engeli
Senegal’de eğitime COVID-19’lu öğretmen engeli

Senegal’de koronavirüs sebebiyle ara verilen eğitime bugünden itibaren yeniden başlanması kararı, bazı öğretmenlerde COVID-19 tespit edilmesi üzerine iptal edildi.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Ziguinchor bölgesinde bazı öğretmenlerin COVID-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Cumhurbaşkanı Macky Sall’in talimatıyla, sınav sınıflarında bugünden itibaren eğitimin yeniden başlaması planının ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, erteleme kararıyla virüsün okullarda yayılmasının engellenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Ulaştırma Bakanlığı da belediye otobüslerinin servis olarak kullanılması yönündeki projenin iptal edildiğini aktardı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilere göre, ülkede aktif vaka sayısı 1837’ye yükseldi.

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