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Senegal'de Sokağa Çıkma Yasağı Protestolarına Ordu Müdahalesi

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Senegal'de Sokağa Çıkma Yasağı Protestolarına Ordu Müdahalesi
Senegal'de Sokağa Çıkma Yasağı Protestolarına Ordu Müdahalesi

Senegal'in başkenti Dakar'da gece sokağa çıkma yasağına yönelik protestolara ordu müdahale etti.

Ülkede başkent dahil birçok kentte 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanan kısmı sokağa çıkma yasağına karşı iki gecedir protesto düzenleniyor.

Yollara barikatlar kurup, lastik yakan protestoculara polis müdahale edince göstericiler polis araçlarına taş atarak karşılık verdi.

İçişleri Bakanlığı, Dakar'ın Yoff semtindeki gösterilere müdahalede polisin yetersiz kalması üzerine bölgeye askeri personel ve araç sevk etti.

Diğer yandan başkentin Grand Dakar, Niary Tally bölgesinde de gençler sokağa çıkma yasağı ve acil durumun kaldırılması talebiyle protesto düzenledi.

Cumhurbaşkanı Macky Sall da gençlere Kovid-19 tedbirlerini uygulamaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Ülkenin önemli tasavvufi yapılarından Müridi tarikatının merkezi Touba kentinde, gece sokağa çıkma yasağına karşı dün düzenlenen protestolarda, 3 polis aracı ve 1 ambulans ateşe verilmiş, Kovid-19 tedavi merkezi saldırıya uğramıştı.

Halk üzerinde saygınlığı bulunan Müridi tarikatının lideri Mountakha Mbacke'nin göstericilerden evlerine dönmelerini istemesiyle gösteriler son bulmuştu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilere göre, ülkede 1823 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor. Şu ana kadar virüs bulaşan 2063 kişi iyileşirken, 45 kişi yaşamını yitirdi.

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