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Senegal’den Air France’a Paris-Dakar uçuşlarını habersiz açma tepkisi

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Senegal’den Air France’a Paris-Dakar uçuşlarını habersiz açma tepkisi
Senegal’den Air France’a Paris-Dakar uçuşlarını habersiz açma tepkisi

Ulusal basındaki haberlere göre Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, düzenlediği bakanlar kurulunda, Air France’ın Paris-Dakar uçuşlarının 16 Haziran’dan itibaren başlayacağı şeklindeki duyurusunu kınadı.

Air France’ın kendilerine danışmadan böyle bir duyuru yaptığını kaydeden Sall, bu “emrivaki” şeklindeki kararın Fransa’nın Afrika ülkelerini halen sömürge gibi gören küçümseyici tavrının bir yansıması olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Sall, konuyla ilgili henüz hiçbir karar verilmediğini, uluslararası uçuşlarla ilgili kararları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine göre alacaklarını kaydetti.

Senegal hükümeti, salgın nedeniyle 31 Mayıs’a kadar uluslararası uçuşlara izin verilmeyeceğini duyurmuştu.
Senegal’den Air France’a uyarı

Senegal hükümeti, Fransa’ya ait hava yolu şirketi Air France’ın Paris-Dakar uçuşlarını 16 Haziran’dan itibaren başlatacağı yönündeki reklamlarını durdurmasını istedi.

Seneweb’in haberine göre, Turizm ve Hava Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık ve Meteoroloji Ulusal Ajansı (ANACIM) aracılığıyla Air France’ın bölge ofisine resmi uyarı yazısı gönderdi.

Air France’ın Senegal hükümetinden izin almadan 16 Haziran’dan itibaren Paris-Dakar uçuşlarını başlatacağı şeklinde duyurular yaptığı belirtilen yazıda, şirketten duyuruyu kaldırması istendi.

Yazıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Senegal hava sahasının 31 Mayıs’a kadar uluslararası ticari uçuşlara kapalı olduğu, ne zaman açılacağı konusunda henüz karar alınmadığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Air France’ın reklamlarını “emrivaki” ve Fransa’nın Afrika ülkelerini halen sömürge gibi gören küçümseyici tavrının yansıması olarak nitelendirmişti.

Öte yandan, Senegal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgının başından bu yana ülkede toplam 2 bin 189 Kovid-19 vakası tespit edildi. Hastalardan 842’si iyileşti, 23’ü hayatını kaybetti, bir kişi de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi.

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