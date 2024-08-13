Senelerdir kaçak yaşadılar: Zanlılar cezaevine gönderildi

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı. Polis, Zeeshan Khalid’in 12 Ağustos 2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Muhaceret Şubesine giriş-çıkış belgesi almaya gelince tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 14 Şubat 2020 tarihinden beri bin 641 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, suçüstü tutuklanan zanlının sözlü beyanında ülkesine gitmek istediğini, ancak pasaportunu kaybettiği için gidemediğini, bu nedenle giriş-çıkış belgesi almak istediğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı Sophi Almassi’nin de 10 Ağustos 2024 tarihinde Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde devriye gezen ekipler tarafından tutuklandığını açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 1 Ekim 2020 tarihinden beri bin 350 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlılarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti. Polisin ardından söz alan zanlılardan Zeeshan Khalid, annesinin hasta olduğunu, ülkesine gitmek istediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.