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Şener Elcil: “Enosis konusunu açmanın zamanı değildi”

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Şener Elcil: “Enosis konusunu açmanın zamanı değildi”
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, “1950 Enosis Plebisiti”yle ilgili alınan karara değinirken, Enosis konusunu açmanın zamanı olmadığını vurguladı.

Politis gazetesine konuşan Elcil, Enosis, Taksim ve yeniden birleşme gibi konulardan söz etti.

Habere göre Elcil, müzakerelerin, “aralarında saygının olmasının gerektiği iki tarafın samimi görüşmelerine dayandığını ya da dayanması gerektiğini” belirtti.

“Eğer birisi Taksim gibi, Yunanistan’la birleşmenin okullarda kutlanması konusunu gündeme getirirse sorun çıkar” diyen Elcil, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların bu iki meseleden ötürü çok acılar çektiğini belirtti.

Şimdi yeniden birleşme, bağımsızlık, Birleşik Kıbrıs Federasyonu için görüşmeler yapılırken, Rum Meclisi’nin Enosis’in okullarda kutlanması için yeni bir tüzük geçirdiğine işaret ederek, “Enosis’i konuşma zamanı değil, toleransı konuşma, ortak tarihimizi öğrenme, gelecekle ilgili ortak vizyonu paylaşma, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs yaratma zamanıdır” sözlerini kullandı.

Elcil, Rum Meclisi’nin aldığı bu kararın müzakereler sürecini zehirlediğini de söyledi.

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