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Şener Elcil “Vadili’de 7 öğretmen ve bazı çalışanlar Covid-19 Pozitif”

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Vadili’deki İlkokulda 7 öğretmen ve bazı çalışanların pozitif çıktığını, birçok çocuğun bu nedenle okula gidemediğini belirtti. Elcil, “Vadili’de eğitim tam anlamıyla başlayamadı.” dedi
Şener Elcil “Vadili’de 7 öğretmen ve bazı çalışanlar Covid-19 Pozitif”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil “Vadili’de 7 öğretmen ve bazı çalışanlar Covid-19 Pozitif” 

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Vadili’deki İlkokulda 7 öğretmen ve bazı çalışanların pozitif çıktığını, birçok çocuğun bu nedenle okula gidemediğini belirtti. Elcil, “Vadili’de eğitim tam anlamıyla başlayamadı.” dedi.

 

AŞILAMA ORANI DÜŞÜK

Ülkedeki aşılanma oranının çok düşük olduğunu işaret eden Elcil, bazı okullarda yeni yapılan derslikler olmasına rağmen sınıfların hızla dolduğunu, okula alınmayı bekleyen onlarca öğrenci bulunduğunu belirtti.

 

NÜFUS AKIŞI VAR

Elcil, “Ülkeye çok fazla nüfus akışı var. Dikmen’de sınıflar doldu. Alsancak İlkokulu’nda yaklaşık 27 civarında öğrenci yedek listede, sınıfa koyacak yer yok. Ülkedeki nüfus artışı çok fazla. Karaoğlanoğlu’nda da sınıflar doldu, dışta bekleyen öğrenciler var.” dedi.

 

KAYITLADA PARTİZANLIK

Okullara yerleştirmede uygulanan ‘kapsam bölgeleri’ konusunda da partizanlık yapıldığını kaydeden Elcil, “Yeni açılan Suat Günsel İlkokulu’nun müdürünün de görevden alınması için girişim başlatmışlar. Müdür, Eğitim Bakanlığının gönderdiği listeyi devreye koymadığı için bu yapılıyor. Eğitime kayıtta bile partizanlık yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

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