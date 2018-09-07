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Şener Elcil'den TMT Mücahitler Derneği'ne teşekkür

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Şener Elçil, Toplumsal Varoluş Mitingi'ne katılan TMT Mücahitler Derneği'ne teşekkürlerini sundu
Şener Elcil'den TMT Mücahitler Derneği'ne teşekkür

 

Şener Elçil'in açıklamasının tam metni şöyle:

"Sendikal Platform olarak “Toplumsal Varoluş Yürüyüşü” yapacak olmamızı eleştiren TMT Mücahitler Derneği Başkan ve Yöneticilerinin dün gerçekleşen eyleme katılım göstererek “Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesine saygı, dayatma paketlere hayır” pankartını sahiplenerek arkasında durmaları ve bu varoluş mücadelesine destek vermeleri bizleri oldukça memnun etmiştir. Başta TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine bu onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ederiz.”

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