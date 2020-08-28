Şener Elcil:''Online eğitim işe yaramıyor''

Pandemi sürecinde online eğitime ilişkin tartışmalar dünyanın heryerinde devam ediyor.

Bu konuda bazı pedagogların oldukça radikal görüşleri de dikkat çekiyor.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, bakanlığı online eğitimin “işe yaramazlığı” konusunda uyarmış olduklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Kanal Sim'de“Biz 4 Mayıs’ta önerilerimizi ortaya koyduk. Eğitim bakanlığına okulların açılması için çaba gerektiğini vurguladık. Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını ifade ettik. Online eğitimin de işe yaramadığını ifade ettik. Bakanlık uzun bir süre bir çaba göstermedi… […] Bakanlığın çıkardığı kitapçık bizim çalışmamızdır. Bu bizi sevindirdi” diye konuştu.