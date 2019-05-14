Şener Levent AKEL’i eleştirdi

Alithia ve diğer gazeteler, “Yasemin Hareketi” temsilcisi Şener Levent’in dün yaptığı yazılı açıklamada özetle, AKEL’in aday listesine Niyazi Kızılyürek’i, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun talimatıyla, Yasemin Hareketi’ni saf dışı bırakmak amacıyla dahil ettiği iddiasında bulunduğunu yazdılar.
Habere göre Levent, AKEL’in Yasemin Hareketi ve bizzat kendisini hedef tahtasına koyduğu iddiasında da bulundu.
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