Şener Levent: Bana anahtarı verin Kıbrıs sorununu çözeceğim

Herhangi bir partinin kendi oy pusulasını desteklemek istemesi halinde, bunu memnuniyetle karşılayacağını dile getiren Levent, bugüne kadar Kıbrıs’ta yazıp mücadele ettiğini, şimdi ise mücadelesini Avrupa Parlamentosu aracılığıyla uluslararası hale getirmek istediğini kaydetti.

Mayıs ayında gerçekleşecek olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri adayı, gazeteci Şener Levent, bugün Rum gazetelerinden Kathimerini’de yer alan demecinde, “Bana anahtarı verin, Kıbrıs sorununu çözeceğim” dedi.



AP seçimlerine bağımsız olarak katılacağını, çünkü hiçbir partinin esiri olmak istemediğini ve Kıbrıs halkına hizmet etmek için aday olduğunu dile getiren Levent, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yerinde olsa, Kıbrıs sorununu masada müzakereler yoluyla değil, 80 milletvekilinin de katılımıyla, irade yoluyla çözeceğini savundu.



Herhangi bir partinin kendi oy pusulasını desteklemek istemesi halinde, bunu memnuniyetle karşılayacağını dile getiren Levent, bugüne kadar Kıbrıs’ta yazıp mücadele ettiğini, şimdi ise mücadelesini Avrupa Parlamentosu aracılığıyla uluslararası hale getirmek istediğini kaydetti.



Kıbrıslı Türklerin muhalif sesinin, uluslararası aşamada yansıtıldığına inanmadığını ifade eden Levent, bu yüzden Avrupa Birliği’nde de Kıbrıs Türk toplumuyla ilgili algının doğru olmadığını dile getirdi.



AP seçimlerine adaylığını koymasının temel sebeplerinden birinin, Avrupa’nın merkezinde bulunarak gerçekleri söyleyebilmek olduğunu vurgulayan Levent, “1974’ten sonra Kıbrıs’ta gerçekten neler olduğunu söyleyeceğim. Bugüne kadar Kıbrıs Türk toplumunda kimseden duymadıkları şeyleri benden duyacaklar. Çünkü bunu bir Kıbrıslı Türk’ün söylemesi başka şeydir, Kıbrıslı Rum bir AP milletvekilinin söylemesi başka şeydir” şeklinde konuştu.



Kıbrıs’ta, ne Kuzey’de ne de Güney’de, ruhuna konuşan bir parti olmadığını da ifade eden Levent, görüşlerinin mevcut partilerle uyuşmadığını hissettiğini söyledi.



Kıbrıs bugün parçalanmışsa, partilerin bunun için büyük sorumluluk taşıdıklarını kaydeden Levent, örneğin AKEL partisinin bir şekilde komünist parti olduğunu fakat komünizmle herhangi bir ilişkisi bulunmadığını ifade etti.



Levent, AKEL partisi mensuplarının hiçbir zaman “Afrika” gazetesiyle doğrudan ilişkisi olmadığını da belirtti.



Levent, temaslarını sürdüreceğini ve önümüzdeki hafta, oy pusulasında Kıbrıslı Türklerin, Rumların ve belki de Maronitlerin yer alacağı oluşumu açıklayacağını sözlerine ekledi.