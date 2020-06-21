Şener Levent: ''Benim Afrikam buraya kadar.. Umarım bundan sonra kendi Afrika'larına iyi bakarlar..''

Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent, gazetenin logosundan sonra adının da değişeceğini açıkladı.
Facebook’tan paylaşım yapan Levent, son gelişmelerden sonra Afrika adından da soğudum diye yazdı.
Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent, gazetenin logosundan sonra adının da değişeceğini açıkladı.
Facebook’tan paylaşım yapan Levent, son gelişmelerden sonra Afrika adından da soğudum diye yazdı.
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