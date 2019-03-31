  • BIST 93.784
  • Altın 231,970
  • Dolar 5,6359
  • Euro 6,3264
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Şener Levent: “Sadece Kıbrıslı Türk Değil Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Vatandaşlarının Oy Pusulasıyız”

» »
Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yasemin Hareketi Sözcüsü olan Şener Levent, Alithia gazetesine mülakat verdi.
Şener Levent: “Sadece Kıbrıslı Türk Değil Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Vatandaşlarının Oy Pusulasıyız”

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yasemin Hareketi Sözcüsü olan Şener Levent, Alithia gazetesine mülakat verdi.

Alithia gazetesine göre Şener Levent, Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak ilk Kıbrıslı Türk oy pusulası için,  “Yasemin Hareketi’nin, oy pusulası Kıbrıslı Türklerden değil Kıbrıslı olarak hareket eden Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları tarafından oluştuğu” mesajını gönderdi.

Levent, “Kıbrıs Cumhuriyeti” tarihinde ilk kez Kıbrıslı Türklerin, bir hareket şemsiyesi altında Avrupa Parlamentosu seçimlerine gireceğini, hepsinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olduğunu, Kıbrıslı Türk olarak faaliyet göstermediklerini de belirtmek istediğini ifade etti.

Avrupa Parlamentosu’ndaki iki sandalyenin Kıbrıslı Türklere verilmesi gerektiğini iddia etmeksizin, “Kıbrıslı” olarak seçimlerde yer alacaklarını söyleyen Levent, “oy pusulalarının, bütün Kıbrıs’ın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs halkının faydasına olduğuna” inandıklarını da belirtti.

Şener Levent bir soru üzerine, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde  her iki taraftan da destek beklediklerini, buna karşın seçmenlerinin esas çekirdeğinin, Kıbrıs Rum tarafında olduğunu, çünkü Kıbrıs Rum tarafında 250 bin, Kıbrıs Türk tarafında ise 80 bin seçmenin bulunduğuna dikkati çekti.

Levent,  Kıbrıslı Türklerin bu seçimlere daha çok katılım göstereceğine ilişkin inancını da dile getirdi.

Seçilmeleri durumunda hedeflerinin ne olduğu şeklindeki bir soru üzerine Levent, kendisinin ve arkadaşlarının, “Maraş’ın özgürlüğü için seslerini birleştireceklerini, seçilmeleri halinde, gelecek beş yıl,  Maraş’ın yasal sahiplerine iadesi için mücadele edeceklerini” belirtti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Kıbrıs'ın yeniden şekillenen Doğu Akdeniz'de önemli yeri olacak"31 Mart 2019 Pazar 13:44
  • Emanet edilen 52 bin TL'yi çalan şahıs tutuklandı31 Mart 2019 Pazar 13:32
  • Polis Genel Müdürlüğü'nün bu sabah yaptığı açıklama, trafiğe kapalı yollar31 Mart 2019 Pazar 13:11
  • Kıb-Tek'ten erken fatura duyurusu!31 Mart 2019 Pazar 12:51
  • Eski Başhekim Dizdarlı'nın annesi için kan aranıyor31 Mart 2019 Pazar 12:44
  • Sondakika: Kantara yolu kapandı31 Mart 2019 Pazar 12:41
  • 2 ani ölüm !31 Mart 2019 Pazar 12:40
  • Haspolat yolu temizlenmeye başlandı31 Mart 2019 Pazar 12:38
  • Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin oto parkı suya gömüldü!30 Mart 2019 Cumartesi 23:18
  • O yol açıldı! Polis duyurdu!30 Mart 2019 Cumartesi 22:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti