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Şener Levent'in 1 Yıl hapis cezası , 9 Bin TL para cezanı dönüştürüldü

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Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent’e, gazetede yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan karikatürü dolayısıyla Türkiye’de bir yıl hapis cezası verildi. Ceza, mahkeme tarafından 9 bin TL’lik adli para cezasına dönüştürüldü.
Şener Levent'in 1 Yıl hapis cezası , 9 Bin TL para cezanı dönüştürüldü

Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent’e, gazetede yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan karikatürü dolayısıyla Türkiye’de bir yıl hapis cezası verildi. Ceza, mahkeme tarafından 9 bin TL’lik adli para cezasına dönüştürüldü. 

Şener Levent’in 2017 yılında dönemin Afrika Gazetesi’nde yayımladığı bir heykelin Recep Tayyip Erdoğan’ın kafasına işediği karikatüre, Ankara 63. Asliye Mahkemesi’nden ceza geldi. 

Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Şener Levent’i gıyapta yargılayarak bu yargılama neticesinde  “Cumhurbaşkanına hakaret suçu” işlediği nedeniyle aleyhine 1 yıl hapis cezası verildi. Ceza mahkeme tarafından 9 bin TL’lik adli para cezasına çevrildi. 

Konuyla ilgili mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: 

Sanık Şener LEVENT’in üzerine atılı “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan TCK’nun299/1. maddesi gereğince suçun işleniş şekli ve fiilin özellikleri dikkate alınarak takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında cezanın sanığın geleceği üzerinde olası etkileri bir arada değerlendirilerekTCK’nun 62/1. maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak, 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına dair açıkça kabulünün bulunmaması ile CMK’nun 231/6. maddesi son cümle uyarınca, ayrıca suçla korunan hukuki yarar, cezadan beklenen yaptırım gücü ve kamu yararı göz önünde bulundurularak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kanunen yer olmadığına, Sanığın sosyal ve ekonomik durumu ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak TCK’nun 50/1-a maddesi gereğince sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının 300 GÜN ADLİ PARA CEZASI YAPTIRIMINA ÇEVRİLMESİNE,

Sanık hakkında hükmedilen 300 tam gün adli para cezasının TCK’nun 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal veekonomik durumu vediğer şahsi halleri dikkate alınarak günlüğü takdiren 30,00 TL’den paraya çevrilerek, 9.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildi. 

İlgili karar şöyle:

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