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Şener Şen, beyaz perdeye geri dönüyor

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Şener Şen, beyaz perdeye geri dönüyor
Şener Şen'in oynayacağı filmin yönetmenliğini Yavuz Turgul yapacak

Şener Şen uzun bir aradan sonra tekrar bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. 

Son dönem filmlerinin çoğunun altında imzası bulunan yönetmen Yavuz Turgul’la Karaköy’de buluşan Şen yeni projeyi konuştu. Mekâna akşam saatlerinde gelen ikiliye, aralarında yapımcı Mine Vargı’nın da olduğu üç kadın eşlik etti.

Şen, Turgul ve Vargı’nın ismi henüz açıklanmayan yeni filmlerinin ayrıntılarını konuştukları öğrenilirken filmde Şen’in, ‘Banker Bilo’da olduğu gibi yine bir holding patronunu canlandıracağı belirtiliyor.

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