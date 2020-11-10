Usta oyuncu Şener Şen koronavirüse yakalandı. 78 yaşındaki oyuncunun Şener Şen'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kendi siteğiyle hastaneye yatan Şen'in tedavisine başlandı.
Şener Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Usta oyuncu Şener Şen koronavirüse yakalandı. 78 yaşındaki oyuncunun Şener Şen'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kendi siteğiyle hastaneye yatan Şen'in tedavisine başlandı.
Şener Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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