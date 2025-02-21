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Senfonik Ziyafete Davetlisiniz!

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KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 28 Şubat Cuma saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde ücretsiz konser verecek. Şef Can Okan yönetimindeki konserde, solist Timuçin Abacı sahne alacak.
Senfonik Ziyafete Davetlisiniz!

Senfonik Ziyafete Davetlisiniz!

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde ücretsiz gerçekleştireceği “Şubat Konseri”, 28 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’de sanatseverlere klasik müzik ziyafeti sunacak.

Yakın Doğu Üniversitesi, düzenlediği kültür sanat etkinlikleri ile sadece öğrencileri için değil tüm sanatseverler için önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 28 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak. Gönyeli - Alayköy Belediyesi ana sponsorluğunda gerçekleşecek konser, klasik müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yakın Doğu Üniversitesi ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın iş birliğiyle düzenlenen konser, sanatseverleri seçkin eserler ve usta müzisyenlerin performansıyla bir araya getirecek. Şef Can Okan yönetimindeki konserin solisti, trompet sanatçısı Timuçin Abacı olacak. Geniş bir repertuvarla sahne alacak orkestra, klasik müzik eserlerinin özenle seçilmiş örneklerini dinleyicilere sunacak.

Klasik müziğin büyüleyici atmosferi, tüm halka ücretsiz!

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdiği konserler, Kuzey Kıbrıs’ta klasik müziğin daha geniş kitlelere ulaşmasına da olanak tanıyor. Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek bu özel konser de klasik müziğin büyüleyici atmosferini tüm halka ücretsiz olarak sunacak.

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