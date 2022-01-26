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Seniha-Niyazi Öztoprak Golf Turnuvası Hafta Sonu Yapılacak

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Seniha-Niyazi Öztoprak Golf Turnuvası Hafta Sonu Yapılacak
Seniha-Niyazi Öztoprak Golf Turnuvası Hafta Sonu Yapılacak

Golf Federasyonu organizasyonunda sezonun ilk turnuvası Seniha-Niyazi Öztoprak Golf Turnuvası 30 Ocak Pazar gün CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında gerçekleşiyor.

Saat 08.30’da Shotgun Start olarak gerçekleşecek turnuva Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanacak.

Özel ödüllerin verileceği turnuvada geçen yıl Net Birincisi 39 Puan ile Özcan Bundak olurken Claire Morley 36 Puan ile İkinci, Bertan Erçin de 35 Puan ile Üçüncü olmuştu.

Turnuva Gross Birinciliğini ise 22 Puan ile Hasan Garabli elde etmişti.

Turnuva’daki diğer ödüller olan Longest Drive ödülünü Derviş Sam alırken Nearest to the Pin ödülüni ise Gülay Garabli almıştı.

Federasyon’un sezon içerisinde yapmayı planladığı turnuvalarda Golf Federasyonu Puan Ligi (GFPL) sistemi ile ilk 10 sırayı elde edecek oyuncular belirlenen puanlara sahip olacak ve sezon sonu, toplam 8 kişiye ödüller verilecek.

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