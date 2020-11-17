Senin açıkladı UBP ile bir takım görüşmeler yapıldı

Halkın Partisi Genel Başkan Vekili Yenal Senin, katıldığı bir TV programında ülkedeki hükümet arayışlarını değerlendirdi.

Senin, HP kanadından bir açıklama yapılmadığı takdirde çıkan hiçbir haberin doğru olmadığını kaydetti. UBP ile bir takım görüşmeler yapıldığını, fikirlerin ortaya konduğunu ifade eden Senin, “Anlaştık bitti söz konusu değildir” dedi.

Seçim hükümeti kurulsa da adımları dikkatli atmak gerektiğine değinen Senin, “Bakanlıklar konusunda sıkıntı söz konusu değildir. Ne bakanlık ne de isim pazarlığı yapıldı. Cumartesine kadar bir şey çıkar mı bilmiyorum. Olmamış bir olgu üzerine bağlayıcı konuşmak doğru olmaz. Bugün için görüşme olur mu bir şey söyleyemem, dün bir toplantı yaptık partimden her hangi bir istifa söz konusu değildir. Sağlıksız bilgilerin ortadan kalkması adına dün bir paylaşım yaptım. Vekillerime güvenim tamdır.”