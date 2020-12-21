Senin: Bu utancı taşıyanların vicdan muhasebesini kendilerine bırakıyorum

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, sosyal medyada yazdığı mesajla bir süredir yurtdışında olan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifasının UBP, DP ve YDP’den oluşan koalisyon tarafından kabul edilmemesine tepki gösterdi. Her siyasetçinin ve her siyasi parti temsilcisinin “Partilerin ve politikacıların itibarı zedeleniyor, bunu engellemeliyiz” dediğini ancak bir haftadır mecliste yaşanılanlara bakıldığında bu söylemleri samimi bulmadığını ifade etti.

Senin açıklaması şu sözlerle devam etti: “Önce hükümetin güvenoyu alması için oylamaya gidiliyor, ana muhalefetin bir vekili bu kritik günde mecliste bulunmuyor. Bugün ise uzun zamandır yurtdışında bulunan bir vekil, üstelik de kendi rızası ile vekillikten istifa ediyor. Yasa gereği bu istifa oylaması meclise geliyor, yine kimi muhalefet vekilleri salona gelmiyor kimi oylama sırası salondan çıkıyor kimi çekimserim diyor. Aslında bu olayın muhalefet ya da iktidarda olmasıyla da bir ilişki yok. Milleti temsil etmek için oraya seçilen kişilerin bu görevi yapmamasına rağmen bu durumu kabul eden, bu duruma onay veren zihniyetle Kıbrıs Türk halkı bir adım ileriye gitmez. Bugün 21 Aralık. Bu vatan için şehit olanların ruhuna saygı gösterseydiniz. Atalarımız bunun için mi can verdiler? Bu utancı taşıyanların vicdan muhasebesini kendilerine bırakıyorum.”