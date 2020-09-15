Senin: “Kimin Cumhurbaşkanı seçileceği Kıbrıs Türk halkının geleceği için önemlidir”

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, 11 Ekim’de kimin seçileceğinin Kıbrıs Türk halkının geleceği ve bölgede yaşanacak gelişmeler açısından önemli olduğunu kaydetti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, 11 Ekim’de kimin seçileceğinin Kıbrıs Türk halkının geleceği ve bölgede yaşanacak gelişmeler açısından önemli olduğunu kaydetti.

Senin, cumhurbaşkanlığı görevinde Kıbrıs Türk halkının haklarına sahip çıkacak, vizyon ortaya koyacak, bu makamı doldurabilecek birinin olması gerektiğini ifade etti.

HP’den verilen bilgiye göre, Senin katıldığı bir programda, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Senin, mevcut cumhurbaşkanının görev süresinin 6 ay önce dolduğunu ancak mecliste bulunan partilerin büyük çoğunluğunun kararıyla seçimin ertelendiğini, bu nedenle cumhurbaşkanının görev süresinin uzatıldığını anımsattı.

Seçimin yeniden ertelenmesinin anayasal bir zorlukla karşılaşılmasına neden olabileceğini belirten Senin, pandemi sebebiyle seçim yeniden ertelense bile o tarihte nasıl bir durumda olunacağını da öngörmenin zor olduğunu kaydetti.

Yenal Senin, karantina uygulamasının yeniden başlaması ve halkın kurallara uymasıyla seçimin yapılabileceğini ancak şartlar değişirse bu kararın da gözden geçirilebileceğini söyledi.

“DOĞRU OLAN CUMHURBAŞKANLIĞI VİZYONUNUZLA BU TOPLUMA NE KAZANDIRACAĞINIZI SÖYLEMENİZDİR”

“Sağlık ve ekonomik konulardaki eleştirilerle yola devam ediyorsanız, toplum liderliği konusunda bir vizyon ortaya koyamıyorsunuz demektir” şeklinde konuşan HP Genel Başkanı, şunları ifade etti:

“Kıbrıs adası etrafında gerçekleşen doğal gaz faaliyetleri, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim, Fransa’nın Rum tarafına sağladığı destek, Yunanistan-Türkiye arasındaki sorun, Brexit süreci sonrası yeni pazar arayışları, Kapalı Maraş’ın açılması gibi konulara giremeyip sadece hükümet üzerinden bir baskılama taktiği kullanmayı kendileri için doğru strateji kabul etseler de bu, Kıbrıs Türk toplumu için yanlış bir adımdır. Doğru olan cumhurbaşkanlığı vizyonunuzu açıklarken bu topluma ne kazandıracağınızı söylemenizdir.”

“SAĞLIK KONUSUNDA YENİDEN BAŞARIYA ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Hükümette oldukları iki buçuk sene içinde, sel felaketi, füze düşmesi, döviz krizi, cephanelik patlaması, pandemi gibi birçok büyük sıkıntıyla yüzleştiklerini aktaran Yenal Senin, başından beri en iyisini yapmak için uğraştıklarını belirtti.

Senin, şöyle devam etti:

“Marifet, ülkeyi zor zamanda yönetmektir. Mart ayında kapanma sürecine geçildiğinde ilk defa koronavirüsle yüzleşildiğinde kararlar alınırken öncü rolü üstlenen Halkın Partisi ve Kudret Özersay’dı. Türkiye’de bayram sonrası bulaş sayısının artmasıyla bizim önerimiz KKTC’yi güvenli ada olarak tutabilmek için gerekli önlemlerin alınmasıydı. Gerekirse yeniden karantinayı getirerek içte güvenli bir ortamı muhafaza etmek, ekonominin canlılığını korumak yurtdışından gelecek öğrenciler için de bunu bir avantajı elimizde tutmak istedik. O karar belki ağustos başında alınmadı ama eylül başında alındı. Evet yerli bulaş da yaşandı. Şimdi yeniden toparlanma zamanıdır. Dikkatli oldukça, kişisel korumamızı yaptıkça, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının sayesinde bunun da üstesinden geleceğiz. Özersay’ın halkı bilgilendirmesi, doğru adımları atması açısından başarılı bir dönemdir. Bu kararlar devam edecek ve yeniden o huzurlu ortama kavuşacağız.”

“ÖZERSAY, GELECEKTEN HABER VEREN BİR VİZYONA SAHİPTİR, MARAŞ PROJESİ BUNA EN İYİ ÖRNEKTİR”

HP Genel Başkanı Senin, Kudret Özersay’ın 2015 seçiminde duygusal, toplumun dinamiklerini ayağa kaldıran, partisiz, örgütsüz, maddi gücü olmayan ama duruşu, vizyonu olan bir aday olarak yola çıktığını, geçen bu beş sene içinde tecrübelerine hükümet etme ve Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nı da ekleyerek daha güçlü bir adaya dönüştüğünü söyledi.

Senin şöyle konuştu:

“O gün Özersay’ın duruşuna, samimiyetine ve ortaya koyduğu vizyona destek veren büyük bir kitle vardı. Ondan sonraki süreçte Halkın Partisi’nin kurulması, hükümet tecrübesi, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı pozisyonu, zor zamanlarda topluma güven verme, liderlik edebilme eklendi. 2020 seçimine hükümet etme tecrübesini de kendine eklemiş bir Kudret Özersay giriyor. Bu, müzakerecilik deneyimiyle birlikte en büyük artılarından biridir. Gelecekten haber veren bir vizyonun doğruluğunu gördük. Bunun en güzel örneği; 2015’te Kapalı Maraş’ı Kıbrıs Türkü’nün idaresinde açabileceğini söylediğinde gülenlerin bugün aynı noktaya gelmesidir. 2015’te Özersay’ın cumhurbaşkanlığının anayasal yetkilerini kullanma konusunda bir nevi ders verdiği vizyonunu, bugün başka adayların açıklamalarında görüyoruz.”