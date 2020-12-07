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Senin’den açıklama: “Ölüden korksak mezarlıktan geçmezdik”

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HP’li vekillerin istifasının ardından konuştu...
Senin’den açıklama: “Ölüden korksak mezarlıktan geçmezdik”

HP’li 3 vekilin istifasının ardından ilk açıklamayı yapan HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin “Ölüden korksak mezarlıktan geçmezdik” ifadelerini kullandı.

Senin’in paylaşımı şu şekilde:

“Bugün itibarı ile 3 vekilin partimizden istifası söz konusudur. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar dilerim. Ancak değinmeden geçemeyeceğim birkaç husus var. Kurulduğumuz ilk günden Halkın Partisi'ne çeşitli ithamlar yapanlar umarım bunların bir hayal ürünü olduğunu kabul edip, topluma karşı gerekli sorumluluklarını yerine getirirler. ‘Başkalarının adamı, perde gerisi pazarlıklar, anlaşılan koalisyonlar’ diye diye karalama yapanlar, bugünkü istifa olayında bile kişileri temize çekip algıyı çevirmek için günlerdir TV ekranlarından haykıranlar da dahil söyleyecek tek sözümüz var.’Ölüden korksak mezarlıktan geçmezdik.’

Biz Halkın Partisi kuruluş manifestosunda yazılan değerler ışığında toplumla beraber bu yolda başı dik olarak yürümeye #devam edeceğiz.”

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