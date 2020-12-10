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Senin'den görevi iade eden HP'li Bakanlara:Sizlerle gurur duyuyoruz

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Senin'den görevi iade eden HP'li Bakanlara:Sizlerle gurur duyuyoruz
Senin'den görevi iade eden HP'li Bakanlara:Sizlerle gurur duyuyoruz

Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Vekili Yenal Senin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

"2.5 yıl boyunca 'Memleketim' diyerek kabine de yer aldılar. Ellerinden geldiği kadar Halkın Partisi'nin değerlerini temsil ettiler, toplum için canla başla çalıştılar. Bu hizmet döneminde görev alan Bakanlarımıza, bürokratlarımıza, kurum ve kuruluşta yer alan yönetim kurulu üyelerimize döktükleri her bir damla alın teri için sonsuz teşekkürler. Ne bir kara leke sürdüler, ne hukuk dışı bir adıma imza attılar. Sizlerle gurur duyuyoruz... Mücadeleye #devam”

 

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