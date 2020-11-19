Senin:Saner hükümeti kuramıyorsa görevi iade etsin

TV2020'de Reşat Akar'ın sunduğu programa telefonla katılan Senin, UBP ile yeniden herhangi bir görüşme veya istişarede bulunmadıklarını söylerek, “Hala daha dedikodular sürüyor. Ancak bizim pozisyonumuz nettir” diye konuştu.

UBP ile temel prensiplerde anlaşamadıklarını anımsatan Senin, “Biz bu bağlamda görüşmeleri sonlandırmıştık. Gün içinde 'UBP-HP ile anlaştı' şeklinde çıkan haberler doğru değildir. Böyle bir anlaşma yoktur” dedi. Salı gününden bu yana UBP ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını vurgulayan Senin, “Halen, son konuştuğumuz noktadayız” şeklinde konuştu.

Dedikodulara kulak asılmaması gerektiğini kaydeden Senin, "Tarafımızca açıklanmayan haberlere itibar edilmesin" diye konuştu.

"SANER HÜKÜMETİ KURAMIYORSA GÖREVİ İADE ETSİN"

UBP dosyasını kapattıklarını dile getiren Senin, Ersan Saner’in hükümeti kuramıyorsa görevi iade etmesi gerektiğini kaydetti.

Saner’in görevi iade etmesi ve Tufan Erhürman’a görevin verilmesi durumunda ise Senin, “Tabii ki CTP ile de toplantı yaparız” ifadelerini kullandı.

"HP'NİN BARAJ SORUNU YOK"

Olası bir erken seçimde “HP’nin barajı geçememe” gibi bir olasılığın olup olmadığına ilişkin soru üzerine Senin, “En güncel anketimizi geçtiğimiz hafta yaptık. HP’nin baraj sorunu yok. Barja sorunu yaşayacağımız yönünde bir algı ortaya atılmaya çalışılıyor” şeklinde konuştu.