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Şenkul açıkladı: Köprü genişletilecek, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları yapılacak

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Ozanköy-Çatalköy eski yolunun yoğun trafik sebebiyle artık çok kullanıldığını belirterek, yol üzerinde bulunan köprünün darlığına da dikkat çekti.
Şenkul açıkladı: Köprü genişletilecek, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları yapılacak

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Ozanköy-Çatalköy eski yolunun yoğun trafik sebebiyle artık çok kullanıldığını belirterek, yol üzerinde bulunan köprünün darlığına da dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başkan Şenkul, köprüde büyütme yapılacağını açıkladı.

 

Şenkul paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Güne Ozanköy’de başladık.

Ozanköy-Çatalköy eski yolu yoğun trafik sebebiyle artık çok kullanılıyor ve fotoğraftaki köprünün darlığı hem araç hem de yaya trafiğinin güvenliğini negatif etkiliyor.

Köprüde yapacağımız büyütme ve yol genişlemesi araç trafiğini güvenlik açısından oldukça rahatlatacak.

Buna ek olarak bölgede kaldırım ve aydınlatma çalışmaları da yapacağız.

Az laf konuşup çok iş yapmaya devam edeceğiz.”

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