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Şenkul açıkladı o meydanın adı artık Rauf Raif Denktaş Meydanı

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Şenkul açıkladı o meydanın adı artık Rauf Raif Denktaş Meydanıdır.
Şenkul açıkladı o meydanın adı artık Rauf Raif Denktaş Meydanı

İşte açıklama;

Dün akşam meclis toplantımızda geçmiş dönemde alınan kararın uygulanmasını oybirliği ile onayladık.

Hirondel olarak bilinen ama adres kayıtlarında isimsiz görülen meydanın ismi artık:

Rauf Raif Denktaş Meydanıdır.

En kısa sürede gerekli dairelere resmî yazılar gönderilerek alınan kararının adres ve harita bilgilerine işlenmesi sağlanacaktır.

Bu karara sevinenler olacağı gibi çok hoşuna gitmeyenler de olacaktır ama geçmişte kalan o sert tartışmalı günler bile bugün içinde bulunduğumuz koşullardan çok daha samimi, çok saha mertçe ve çok daha “bizi” içerirdi.

O birlikteliği, tartışsak, kavga etsek bile birbirimize yabancı olmadığımız günleri özlüyoruz.

Biz daha seçilmeden Girne’yi bir bütün olarak kabullenmeyi ve sevmeyi ilke edindik, işte bu sebeple de her fırsatta;

Biz Birlikte GİRNEYİZ❤️ diyoruz.

Bu karar vesilesi ile kentimizin birçok noktasında isimlerini görmekten mutluluk duyduğumuz:

Ziya Rızkı, Naci Talat, Dr. Fazıl Küçük, A.Mithat Berberoğlu, Salih Miroğlu, Mustafa Çağatay, Osman Örek ve şimdi de Rauf Raif Denktaş’ı saygı ile anıyoruz.

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