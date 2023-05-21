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Şenkul: Asılsız dedikodular yayarak kentin gelişimini gölgelemeye çalışıyorlar

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Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Girne’nin birçok bölgesinde Belediyemizin yaptığı yatırımlar halkımızı mutlu etse de birilerini mutsuz ediyor ki asılsız dedikodular yayarak kentin gelişimini gölgelemeye çalışıyorlar'
Şenkul: Asılsız dedikodular yayarak kentin gelişimini gölgelemeye çalışıyorlar

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Girne’nin birçok bölgesinde Belediyemizin yaptığı yatırımlar halkımızı mutlu etse de birilerini mutsuz ediyor ki asılsız dedikodular yayarak kentin gelişimini gölgelemeye çalışıyorlar'' ifadelerini kullandı

Şenkul'un açıklamasının tamamı şöyle;

İyi pazarlar Girne,

Girne’nin birçok bölgesinde Belediyemizin yaptığı yatırımlar halkımızı mutlu etse de birilerini mutsuz ediyor ki asılsız dedikodular yayarak kentin gelişimini gölgelemeye çalışıyorlar.

Ben bunları duydukça gülümsüyorum,

Pazar günü sizleri de gülümsetmek için yazmak istedim.

Yalan no 1:

Kaçış yolu için Belediyeyi borca sokmuşuz.

Doğrusu: Kaçış yolu için 1 TL borç almadık, trafik sorununu çözmek için gerekirse borç da alırız ama şuan ihtiyacımız yok.

Yalan no 2:

Antis plajındaki projeyi Türkiye Cumhuriyeti finanse ediyormuş.

Doğrusu: Proje %100 özsermayemiz ile yapılıyor,

kaldı ki Türkiye Cumhuriyetinin finanse etmesi kötü birşey mi olurdu ?

O tip projelerimiz de olacak inşallah.

Yalan No 3:

Kaya hotel yanındaki araziyi Kaya Hotele kiralamışız.

Doğrusu: O araziyi otopark yapıyoruz, Kaya hotel de aylık abonemiz olacak tıpkı az ötedeki Kervansaray Oto parkında Merit Hotelin aylık abonemiz olduğu gibi.

Yalanlar listesi böyle uzar gider.

Şeffaflığa alışık olmadıkları için bu tip yalanların anında boşa düşeceğini hesaba katamıyorlar.

Kent müzesinde Türkiye Cumhuriyetinden,

Kanalizasyon pompa istasyonlarının yenilenmesinde

UNDP’den finansal destek alacağız.

Kanalizasyonun ön arıtmasını ve 26 metre derinlikte olan deşarj borusunun 85 metre üzerinde derinliğe ulaşabilmesi için yapılacak 1000 metre boru uzatma projelerini, Belediyemiz öz kaynakları ve bölgedeki büyük firmaların desteği ile yapacak.

Kaçış yolunda Ulaştırma bakalığından bariyer,

Türkiye Karayollarından da yolun ihtiyacı olan tabelaları aldık.

Şehrin Peysaj ve Çocuk parkı düzenlemeleri için meclis onayı ile yüksek rakamlarda bağışlar yapıldı, dahası da yapılacak biliyorum.

Kentin okulları için yaklaşık 2 milyon TL özkaynaklardan, 1.9 milyon TL de sponsorlardan olmak üzere toplam 3.9 Milyon TL’lik yatırım yaptık.

Peki bu kadar kaynağı nasıl yarattık ?

Belediyemizin 1 kuruşunu birilerine hediye etmedik,

Belediyemizin alacaklarının peşine düştük,

Hiç çekinmeden hem hükümet yetkililerinden, hem Türkiye Cumhuriyetinden, Hem UNDP’den ayni anda kentimizin için taleplerde bulunduk.

Sermaye bacağında kendimize değil kentimize destek istedik, eksik olmasın onlarda gereken desteği veriyor.

Ve tabi ki en önemli nokta da Belediye Emekçilerinin kentlerini yeniden sahiplenmesidir.

Yolumuz uzun, daha yeni başladık,

Kentin sorunu belki çok ama bizim de çözüm üretme potansiyelimiz var, teker teker çözeceğiz.

Kentimizin değişimi için destek olan herkesten Allah razı olsun, iyi ki varsınız.

BİZ BİRLİKTE GİRNEYİZ

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