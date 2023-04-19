Şenkul: Bayramlarımız kutlu ve mutlu olsun

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şenkul mesajında , iki bayramın aynı günlere denk gelmesini “çifte bayram” olarak niteledi. Şenkul mesajında, belediyenin bayram süresince hizmetleri ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki etkinlikleri hakkında bilgi de verdi.

“Geçmişten günümüze bayramlar bizlerin özlemle beklediği; güzel düşüncelerin, mutluluğun ve heyecanın içimizi sardığı en özel günleri bizlere yaşatmaktadır. Ailelerimizin bir araya gelebildiği, paylaşımın en keyifli hali aldığı, sohbetlerin saatler sürdüğü ve en önemlisi tüm dertlerin bu birliktelikten doğan güç ile kısa da olsa unutulduğu, geçmişin ve güzel anıların daha fazla yad edildiği günler…” ifadelerini kullanan Şenkul, Ramazan Bayramı'nı herkesin ailesiyle huzur, sağlık ve mutluluk içerisinde geçirmesini temenni etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili de, çocukların aileleri ile birlikte çok mutlu olmalarını dileyen Şenkul, Girne Belediyesi ekiplerinin her iki bayramın da sorunsuz geçmesi adına tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Şenkul açıklamasında, “Bayram süresince belediyemiz ile ilgili alınabilecek hizmetler konusunda Girne Belediyesi sosyal medya sayfalarından gerekli duyurular yapılmaktadır. Buradan tüm ihtiyaçlarınızı veya taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz. Yine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında belediyemiz, 22-23 Nisan tarihlerinde Ramadan Cemil Meydanı’nda (eski belediye binası önü) çocuklarımız için birbirinden güzel etkinlikler düzenleyecektir. Tüm çocuklarımızı buraya bekliyoruz. Çünkü biz birlikte Girneyiz! Bayramlarımız kutlu ve mutlu olsun” dedi.