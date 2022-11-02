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Şenkul: Belediye Başkanı’nın halkın parasını çarçur etme hakkı yok!

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Şenkul: Belediye Başkanı’nın halkın parasını çarçur etme hakkı yok!
Şenkul: Belediye Başkanı’nın halkın parasını çarçur etme hakkı yok!

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkanı adayı Murat Şenkul, şehir trafiğinde her gün farklı düzenlemeler yapılmak istendiğini, bunun da adeta yapboza döndüğünü ve trafiğin resmen kaosa neden olduğunu vurguladı. Şenkul, CTP Girne ilçe yöneticileri ve milletvekilleri ile birlikte Semih Sancar Caddesi’nde basın açıklaması yaptı. Şenkul, açıklamasından Girne’nin artan trafik sorununa karşı görevde olduğu sekiz yıllık süre içerisinde hiçbir adım atmayan mevcut belediye başkanının seçime beş kala göstermelik bazı düzenlemeler yapmaya çalıştığını ve bunu yüzüne gözüne bulaştırdığını söyledi. 

Semih Sancar Caddesi’nde hiçbir bilimsel çalışmaya dayanmadan yapılan düzenlemenin trafikte büyük bir kaosa neden olduğunu ve her gün yap-boz tahtası gibi trafik düzenlemesi üzerinde oynandığını belirten Şenkul, “Bu işler için harcanan para Girnelinin cebinden çıkmaktadır. Belediye Başkanı’nın halkın parasını çarçur etme yetkisi yoktur” açıklamasında bulundu. 

Şenkul, belediye yönetimine yapılan uygunsuz düzenlemeyi derhal iptal etmesi çağrısında bulunarak, bunun yapılmaması halinde 25 Aralık’tan sonra kendisinin bu kararı üreteceğini ve uzmanlardan da faydalanarak trafiği rahatlatacak şekilde yeniden düzenleyeceğini belirtti. 

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