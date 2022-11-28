  • BIST 4.878,58
  • Altın 1050.912
  • Dolar 18.6287
  • Euro 19.3592
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Şenkul: Çevreyi temizleyeceklerine daha beter kirletiyorlar!

»
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, Girne-Çatalköy İmar Planı’na aykırı olan Katı Atık Transfer İstasyonu’ndaki uygulamaya dikkat çekti.
Şenkul: Çevreyi temizleyeceklerine daha beter kirletiyorlar!

Şenkul: Çevreyi temizleyeceklerine daha beter kirletiyorlar!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, Girne-Çatalköy İmar Planı’na aykırı olan Katı Atık Transfer İstasyonu’ndaki uygulamaya dikkat çekti.

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Şenkul, Girne Belediyesi tarafından kısa süre önce açılışı yapılan ve Girne-Çatalköy İmar Planı’na aykırı olan Katı Atık Transfer İstasyonu’ndaki uygulamayı eleştirdi. Tesisin açıldığını, hizmete girdiğini ancak değişen bir durum olmadığını ifade eden Şenkul, “Hâlâ çöpler yere dökülüp oradan kamyonlara yükleniyor. Eziyeti, pis kokuyu ise çevre halkı çekiyor. Konut bölgesinde böyle bir tesise ne imar planı ne de bizim vicdanımız izin verir. Göreve geldiğimizde buna ‘dur’ diyeceğiz” dedi. Şenkul, rehabilite edilmesi gereken alanın, pis kokudan geçilmediğini, çevre felaketinin ciddi boyutta olduğunu ifade etti.

kati-atik.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kansoy: “Göç yavaşlayacak, kent gelişecek”27 Kasım 2022 Pazar 18:07
  • İşte İsmail Arter'in yaptığı son açıklama... Ailece kara aldıklarını söyledi ve...27 Kasım 2022 Pazar 17:04
  • Son Dakika Haberi: Suphi Asiltürk de adaylıktan çekildi27 Kasım 2022 Pazar 16:39
  • Güzelyurt'ta SOLda Birliktelik TDP-TKP,YKP, BY hep birlikte seçime giriyor...27 Kasım 2022 Pazar 16:32
  • Yerel seçimlere yönelik adaylıklar için başvurular yarın yapılacak27 Kasım 2022 Pazar 16:11
  • UBP-DP-YDP: 18 ortak belediye başkan adayımızın dimdik arkasındayız27 Kasım 2022 Pazar 15:26
  • Cem Dana adaylıktan çekildi!27 Kasım 2022 Pazar 14:57
  • Çeler: Yaşlılara evde bakıcı hizmeti verilecek26 Kasım 2022 Cumartesi 18:50
  • Suphi Coşkun yaptığı konuşmada bölgenin sorunlarını el ele vererek çözmeye çalışacakların belirtti26 Kasım 2022 Cumartesi 17:51
  • İsmail Arter adaylığını açıkladı26 Kasım 2022 Cumartesi 15:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti