Şenkul: Çevreyi temizleyeceklerine daha beter kirletiyorlar!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, Girne-Çatalköy İmar Planı’na aykırı olan Katı Atık Transfer İstasyonu’ndaki uygulamaya dikkat çekti.

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Şenkul, Girne Belediyesi tarafından kısa süre önce açılışı yapılan ve Girne-Çatalköy İmar Planı’na aykırı olan Katı Atık Transfer İstasyonu’ndaki uygulamayı eleştirdi. Tesisin açıldığını, hizmete girdiğini ancak değişen bir durum olmadığını ifade eden Şenkul, “Hâlâ çöpler yere dökülüp oradan kamyonlara yükleniyor. Eziyeti, pis kokuyu ise çevre halkı çekiyor. Konut bölgesinde böyle bir tesise ne imar planı ne de bizim vicdanımız izin verir. Göreve geldiğimizde buna ‘dur’ diyeceğiz” dedi. Şenkul, rehabilite edilmesi gereken alanın, pis kokudan geçilmediğini, çevre felaketinin ciddi boyutta olduğunu ifade etti.