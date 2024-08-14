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Şenkul: Daha güzel bir Girne’yi hep birlikte yaratacağız

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile “Dünden daha güzel bir Girne’yi hep birlikte yaratacağız” ifadelerini kullandı.
Şenkul: Daha güzel bir Girne’yi hep birlikte yaratacağız

Başkan Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Girne Belediyesi çarşımıza özel saksılarını yaptırdı, Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübümüz de Begonvil çiçeklerimizi aldı bugün sabah Girne Çarşısında Canbulat Sokak çiçek açtı.

İlerleyen günlerde China Bazaar’ın bizlere hediye ettiği yaklaşık 500 ev saksısına da bir Kıbrıs Yaseminlerini ekip Girnelilere dağıtacağız.

İşleri ufak büyük ayırmadan, Şehrimizdeki tüm paydaşlarla işbirliği içinde dünden daha güzel bir Girne’yi hep birlikte yaratacağız çünkü:

Biz birlikte GİRNEYİZ.”

 

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