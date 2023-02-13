Şenkul: “Depremzede kardeşlerimizle ve yakınları ile dayanışma zamanıdır”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bugün itibarıyla deprem bölgelerinden KKTC'ye akrabalarının yanına gelmeye başlayan birçok depremzede olduğuna dikkat çekerek, "Depremzede kardeşlerimizle ve yakınları ile dayanışma zamanıdır…" dedi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla deprem bölgelerinden ülkeye akrabalarının yanına gelmeye başlayan birçok depremzede olduğuna dikkat çekti.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, “Hepimizin malumu bu insanlar evlerini üstlerindeki kıyafetlerle terk etti, her şeyleri enkaz altında kaldı” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“Buna ek olarak hiç parmağımın arkasına saklanmadan söylemek istediğim bir gerçek daha var… Depremzede olarak ülkemize gelen insanlarımızın burada birlikte kalacağı akrabaları da çok varlıklı insanlar değil, birçoğu emekçi birçoğu dar gelirli. Bu noktadan hareketle depremzede kardeşlerimizle ve yakınları ile dayanışma zamanıdır.”

“GÜN İÇİNDE 200’DEN FAZLA DEPREMZEDEYE ULAŞTIK”

Şenkul, Girne Belediyesi olarak bugün sabah saatlerinden itibaren yardım kampanyasının ülkeye gelen ve ihtiyaçları olan depremzedelere yönlendirmeye karar verdiklerini belirtti, gün içinde 200’den fazla depremzedeye ulaştıklarını aktardı.

ÖNCELLİKLİ ÜRÜNLER

Şenkul, yardımları ulaştırmaya devam edebilmeleri için gereken öncelikli ürünleri şöyle sıraladı:

-Battaniye

-Çocuk kıyafetleri

-Dayanaklı gıda paketleri (bakliyat, yağ, şeker, un, vb.)

BELEDİYE BİNASI YARINDAN İTİBAREN 24.00’A KADAR AÇIK OLACAK

Şenkul, “Yarından itibaren, yardımlarınız için belediye binamız tekrardan gece 24.00’a kadar açık tutulacaktır” dedi.